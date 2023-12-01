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Європейський регіон "лідирує" в розвитку епідемії ВІЛ, - ВООЗ

Фото: Європейський регіон "лідирує" в розвитку епідемії ВІЛ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Європейському регіоні спостерігається найшвидший розвиток епідемії ВІЛ-інфекції у світі. Тенденція не змінюється вже протягом років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге.

Як відзначив Клюге, завдяки доступним інструментам для боротьби із вірусом, в Європейському регіоні ніхто не повинен хворіти на СНІД, або ж навіть помирати від захворювання. 

"Проте, за іронією долі, в Європейському регіоні ВООЗ епідемія ВІЛ-інфекції розвивається найшвидше у світі. 50% людей в Європейському регіоні отримують пізній діагноз - люди надто пізно звертаються за медичною допомогою, і ми не встигаємо достукатися до них раніше", - заявив Клюге.

За словами директора Європейського регіонального бюро ВООЗ, тенденція щодо Європейського регіону не змінюється вже протягом 10 років. У ряді країн регіону рівень смертності є неприйнятно високим, однак є й ті де передача ВІЛ майже повністю була зупинена. 

ВІЛ в Україні 

Як розповідає Національна служба здоров'я України, станом на 1 листопада 2023 року в Україні встановлено:

  • 158 803 випадків ВІЛ-інфекції;
  • 48 908 випадків СНІДу.

Зокрема лише за поточний рік було встановлено:

  • 9 769 випадків ВІЛ;
  • 2 738 випадків СНІДу.

"Якщо вчасно не виявити ВІЛ і не розпочати лікування, розвивається СНІД - безповоротний стан, коли імунна система настільки ослаблена, що не може побороти найпростіші інфекції, і внаслідок якоїсь із них людина помирає", - додали в НСЗУ. 

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