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Все европейские лидеры понимают, почему сейчас не идут переговоры с Россией, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидеры европейских государств понимают, что переговоры Украины с Россией не возобновляются исключительно из-за позиции государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Все лидеры понимают, почему сейчас не происходят переговоры по окончанию войны. Исключительно из-за позиции России, которая пытается только запугивать всех в Европе и продолжать разрушение Украины, а не искать путь к миру", - сказал он.

Зеленский отметил, что Россия должна прежде всего определиться для себя, что войну надо заканчивать.

Он заверил, что Украина продолжит бороться, пока не гарантирует свою безопасность и территориальную целостность.

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией возобновятся, когда Кремль прекратит распространять пропаганду.

Между тем Владимир Зеленский отметил, что Москва не хочет вести диалог и не готова к нему.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины