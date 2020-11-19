Европейские лидеры обсудят меры совместного реагирования на коронавирус

В четверг состоится видеоконференция глав государств и правительств стран Евросоюза по проблематике борьбы против пандемии коронавируса. Это совещание является продолжением видеоконференции лидеров ЕС, которая состоялась 29 октября.

Об этом сообщает The Guardian.

Лидеры европейских стран отметили необходимость приумножения коллективных усилий в борьбе с пандемией и сосредоточили внимание на политике тестирования и отслеживания, а также на вакцинах.

"Надеемся, что сигнал был очень ясным и что очень скоро станет возможным принять решение о деталях реализации принятого в июле пакета (экономических мер). Поскольку все мы осознаем, что, конечно, нужно продвигаться путем препятствования распространению вируса, но также ограничить потери в экономическом плане", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после неформального саммита ЕС 29 октября, который проходил по видеосвязи.

Напомним, Европейская комиссия подписала контракт с фармацевтической компанией CureVac о закупке 225 миллионов доз вакцины от COVID-19. Контракт также предусматривает закупку еще 180 млн доз после доказательства безопасности и эффективности этой вакцины.

Отметим, что первое соглашение о закупке вакцины от COVID-19 было подписано Еврокомиссией еще в сентябре этого года. Первым возможным поставщиком вакцины стала компания AstraZeneca.