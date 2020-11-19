ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Европейские лидеры обсудят меры совместного реагирования на коронавирус

Брюссель, Четверг 19 ноября 2020 08:35
Европейские лидеры обсудят меры совместного реагирования на коронавирус
Фото: флаги ЕС (flick com)
Автор: Анастасия Рокитна

В четверг состоится видеоконференция глав государств и правительств стран Евросоюза по проблематике борьбы против пандемии коронавируса. Это совещание является продолжением видеоконференции лидеров ЕС, которая состоялась 29 октября.

Об этом сообщает The Guardian.

Лидеры европейских стран отметили необходимость приумножения коллективных усилий в борьбе с пандемией и сосредоточили внимание на политике тестирования и отслеживания, а также на вакцинах.

"Надеемся, что сигнал был очень ясным и что очень скоро станет возможным принять решение о деталях реализации принятого в июле пакета (экономических мер). Поскольку все мы осознаем, что, конечно, нужно продвигаться путем препятствования распространению вируса, но также ограничить потери в экономическом плане", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после неформального саммита ЕС 29 октября, который проходил по видеосвязи.

Напомним, Европейская комиссия подписала контракт с фармацевтической компанией CureVac о закупке 225 миллионов доз вакцины от COVID-19. Контракт также предусматривает закупку еще 180 млн доз после доказательства безопасности и эффективности этой вакцины.

Отметим, что первое соглашение о закупке вакцины от COVID-19 было подписано Еврокомиссией еще в сентябре этого года. Первым возможным поставщиком вакцины стала компания AstraZeneca.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ЕвросоюзКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь