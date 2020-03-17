Европейские автопроизводители остановили производство из-за коронавируса

Фото: PSA (коллаж РБК-Украина)

Всемирно известные компании приостанавливают практически все свое производство

Из-за распространения коронавируса, европейские автопроизводители приостанавливают свое производство. Об єтом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как сообщается, французская автомобилестроительная PSA Group, которая выпускает машины под брендами Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall и Opel, объявила о закрытии всех предприятий в Европе до 27 марта.

Также, ряд других всемирно известных компаний приостанавливают практически все свое производство. В этом списке такие компании как: Fiat Chrysler, Renault SA, испанская SEAT, итальянская VW, на заводах которой производятся Lamborghini и Bugatti.

Германская Volkswagen сообщила о том, что становится трудно поддерживать объемы выпуска на европейских заводах из-за перебоев с поставками комплектующих, а также введения режимов ЧС различными странами региона, при этом она отметила улучшение ситуации в Китае, где возобновили работу 31 из 33 ее предприятий.

Напомним, чрезвычайное положение из-за коронавируса в Украине может быть введено в случае резкого роста заболевания по всей стране.