"Європейське жахіття": глава Мюнхенської конференції підбив підсумки MSC

За словами Гойсгена, цьогоріч Мюнхенська безпекова конференція була "в певному сенсі європейським жахіттям".

"Америка за Трампа живе на іншій планеті", - заявив глава конференції у Мюнхені по її завершенню.

Водночас Гойсген вважає, що безпековий захід "вніс багато ясності" для лідерів Євросоюзу. Зокрема, вони помітили, що навіть сенатори-республіканці дуже обережні в публічних виступах, тому що вони бояться свого президента.

Разом з тим, говорячи про можливі мирні перемовини між РФ та Україною, Гойсген додав, що Європа повинна продемонструвати набагато більше сили.

"Європа не тільки хоче сидіти за столом переговорів, а й повинна розробити власний план безпеки для України", – впевнений глава конференції.

Мюнхенська конференція 2025

Слова про "європейське жахіття" Гойсгена, вочевидь, пов'язані із виступом віцепрезидента США Джей Ді Венса. Нагадаємо, 14 лютого у своїй промові на Мюнхенській конференції американський політик не стільки говорив про Україну, скільки критикував європейських партнерів.

Зокрема, Венс заявив, що європейські країни бояться власних виборців. Через цей страх, за його словами, Америка нічого не зможе зробити для Європи, а ЄС - для американського народу.