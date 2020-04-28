Люксембург проверит на коронавирус все свое население

Правительство Люксембурга планирует провести тестирование всего населения страны на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает Le Parisien.

Сообщается, что всеобщее тестирование должно начаться 19 мая и продлится в течение месяца. Ежедневно планируется проведение 20 тысяч лабораторных тестирований. Всего в стране проживает чуть более 600 тысяч человек.

Первыми тестирование планируют провести среди студентов и преподавателей. Они должны пройти проверку 4 мая перед возобновлением учебного процесса в университетах.

На данный момент в Люксембурге подтверждено 3729 случаев коронавируса, из них 88 пациентов умерли.

Ранее РБК-Украина писало, что в Словакии самая низкая смертность от COVID-19 в Европе. В стране на миллион человек населения зафиксировано лишь 3,3 смерти, тогда как в Польше этот показатель - 14,1, а в Испании - 496,2.

Кроме этого сообщалось, что правительство Франции планирует смягчить карантинные ограничения в стране с 11 мая. При этом полная отмена карантина возможна лишь после завершения чрезвычайного положения, которое могут продлить еще на два месяца.