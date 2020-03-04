В Европе зарегистрировано 85 смертей от коронавируса

На территории 34 стран Европы зарегистрировано 3 тысячи 365 случаев заболевания коронавирусом и 85 летальных случаев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства охраны здоровья Украины.

Сообщается, что в Италии ВОЗ зафиксировала 2 тыс. 502 случаи, в Германии - 196, Франции - 212, Испании - 151, Великобритании - 56, Хорватии - 9, Австрии - 18, России - 3, Финляндии - 7, Швеции - 24, Израиле - 12, Швейцарии - 307, в Греции - 7, Грузии - 3, Норвегии - 33, Румынии - 3, Азербайджане - 3, в Нидерландах - 28, Дании - 8, Чехии - 5, Португалии - 2, Бельгии - 8, Исландии - 18, Сан-Марино - 9.

Кроме того, в Монако, Северной Македонии, Эстонии, Армении, Ирландии, Литве, Андорре, Люксембурге, Беларуси и в Украине - зарегистрировано по одному случаю.

Отметим, во всем мире более 93 тыс. человек были инфицированы и более 3,1 тыс. умерли от коронавируса Covid-19. Число стран, пораженных этим вирусом, превысило 70.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит развивающимся странам 12 млрд долларов для борьбы с последствиями коронавирус COVID-19.