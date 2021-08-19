В Европе стартовали продажи эффектного минивэна Hyundai Staria

Компания Hyundai запустила продажи футуристического минивэна Staria в Германии. Цена самой дорогой версии – около 58 тысяч евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Hyundai в Германии.
В Германии стартовали продажи минивэна Hyundai Staria, оличающегося революционной внешностью. Первоначально машина будет доступна европейским покупателям только во флагманском исполнении Signature. Переднеприводная версия оценена в 56 150 евро, а цены на полноприводную модификацию стартуют с отметки в 58 150 евро.
Staria Signature также имет раздельные сиденья во втором ряду с регулируемой спинкой и опорой для ног. Еще одна интересная функция – это "Контроль за пассажирами". Установленная в салоне широкоугольная камера позволяет водителю и переднему пассажиру следить за задними пассажирами через экран информационно-развлекательной системы.
Напомним, кроссовер BMW X5 перевели на водород. Концепт-кар iX5 Hydrogen с силовой установкой на топливных элементах дебютирует в сентябре на Мюнхенском автосалоне.