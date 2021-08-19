В Европе стартовали продажи эффектного минивэна Hyundai Staria

В Германии стартовали продажи минивэна Hyundai Staria, оличающегося революционной внешностью. Первоначально машина будет доступна европейским покупателям только во флагманском исполнении Signature. Переднеприводная версия оценена в 56 150 евро, а цены на полноприводную модификацию стартуют с отметки в 58 150 евро.

В комплектацию Signature включены электрические раздвижные двери с обеих сторон, сиденья из кожи Nappa с подогревом и вентиляцией, салонное освещение с 64 выбираемыми цветами, задние солнцезащитные шторки и пр.

Staria Signature также имет раздельные сиденья во втором ряду с регулируемой спинкой и опорой для ног. Еще одна интересная функция – это "Контроль за пассажирами". Установленная в салоне широкоугольная камера позволяет водителю и переднему пассажиру следить за задними пассажирами через экран информационно-развлекательной системы.

Hyundai также оснастил Staria Signature аудиосистемой Bose с 12 динамиками. За 1200 евро автомобилисты могут докупить огромную панорамную стеклянную крышу и четыре дополнительных цвета отделки интерьера. Флагманская Staria доступна для заказа в дилерских центрах Германии с середины августа. В следующем году на рынке появятся грузопассажирские версии, которые будет более доступы по цене - от от 40 000 евро.