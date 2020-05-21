Европе советуют готовиться ко второй волне коронавируса

Перспектива второй волны коронавируса в Европе уже не является далекой теорией. Однако нынешняя эпидемия еще не закончилась, хотя правительства многих стран уже ослабили ограничения.

Об этом заявила глава Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон в интервью The Guardian.

"Вопрос в том, когда она (вторая волна - ред.) будет и насколько большой, вот в чем вопрос, на мой взгляд", - заявила Аммон.

По ее словам, до 90% населения остается уязвимым перед вирусом.

"Если посмотреть на характеристики вируса, посмотреть на то, что сейчас происходит в разных странах с точки зрения иммунитета населения - а показатели не такие уж и впечатляющие, от 2% до 14%, что оставляет от 85% до 90% населения уязвимым. Вирус вокруг нас и распространяется гораздо больше, чем в январе и феврале", - отметила она.

Вместе с тем Аммон убеждена, что вторая волна COVID-19 не будет неизбежно катастрофической, если люди будут соблюдать правила и дистанцию.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что следующей зимой в Европе возможна вторая смертоносная волна пандемии. При этом отмечалось, что пик совпадет с другими сезонными заболеваниями.

Кроме того, китайские власти не допустили экспертов ВОЗ к участию в расследовании происхождения коронавируса COVID-19.