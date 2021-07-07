В Европе сменились лидеры по числу новых заражений коронавирусом

Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Индонезии.

Украина среди стран мира занимает 69 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 13 позицию. В мире умерли за сутки более 8 000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 169 721 398 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 009 191 смерть от COVID-19.