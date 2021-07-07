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В Европе сменились лидеры по числу новых заражений коронавирусом

Автор: Артур Родивилов

В мире диагностировали более 430 000 новых случаев заболевания коронавирусом. В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Испания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Worldometer.

Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Индонезии.

Украина среди стран мира занимает 69 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 13 позицию. В мире умерли за сутки более 8 000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 169 721 398 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 009 191 смерть от COVID-19.

В то же время в ВОЗ заявили, что ситуация с распространением коронавируса в мире стабилизировалась "на очень высоком уровне". Ситуация лучше, чем несколько месяцев назад.

Также Всемирная туристская организация ООН пришла к выводу, что массовая вакцинация от коронавируса будет способствовать восстановлению международного туризма. Глобальная вакцинация, по мнению организации, позволит увеличить международную мобильность уже в ближайшие месяцы.

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