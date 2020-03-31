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В Европе самой молодой жертвой коронавируса стала 12-летняя бельгийка

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 13:45
В Европе самой молодой жертвой коронавируса стала 12-летняя бельгийка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Бельгии от коронавируса умерли 705 человек

В Бельгии от коронавируса умерла 12-летняя девочка, которая стала самой молодой жертвой COVID-19 в Европе. Об этом сообщает Le Soir.

По последним данным Министерства здравоохранения Бельгии, в стране умерли от коронавируса 705 человек, из них 94 за последние сутки.

Всего в стране подтверждено 12 775 случаев COVID-19, из них 876 заболеваний за 30 марта. Вылечились от коронавируса 1696 человек.

Наибольшее количество заболеваний зафиксировано в регионе Фландрия - 7531 (59%), Валлонии - 3554 (28%), и в Брюсселе - 1452 (11%).

Отметим, правительство Бельгии с 20 марта в связи с пандемией коронавируса закрыло границы для несущественных поездок. Ограничения на въезд в Бельгию будут контролировать правоохранительные органы, а нарушителей будут наказывать.

Ранее РБК-Украина писало, что в Испании за прошедшие сутки скончались от коронавируса 849 человек, что стало рекордным показателем по количеству смертей за 24 часа от начала эпидемии. Всего в Испании умерли более 8 тысяч человек, заболели более 94 тысяч.

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