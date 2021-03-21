По Европе прокатилась волна карантинных протестов

На акции в Лондоне собрались около 10 тысяч человек. Протестующие держали плакаты "Прекратите разрушать жизнь наших детей", "Фальшивая пандемия" и другие. Большинство задержаний связано с нарушением коронавирусных ограничений. За это людям грозят штрафы или аресты.

В швейцарском городе Листаль в акции приняли участие больше 5 тысяч человек, по оценке полиции. Акция была согласована с властями.

В Варшаве на акции прошли столкновения с полицией. На протесты вышли несколько сотен человек. Два сотрудника правоохранительных органов были госпитализированы.

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант 19 марта констатировала начало третьей волны коронавируса в Европе. Власти призывают ускорить вакцинацию.