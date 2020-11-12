В Европе обнаружили первый случай заражения человека хантавирусом

В Германии обнаружили случай заражения хантавирусом человека. Девушка заразилась от своей домашней крысы.

Об этом сообщается в релизе клиники "Шарите".

Изначально пациентку госпитализировали в интенсивную терапию с острой почечной недостаточностью. Позже серологическое тестирование обнаружило хантавирусную инфекцию, которую переносят крысы. С помощью специальной молекулярной диагностики выяснилось, что у девушки и ее крысы вирус Сеул.

Ученые предполагают, что крыса с вирусом была завезена в Германию из-за рубежа. Известно, что сам хантавирус происходит из Азии, а в Европу, возможно, был завезен дикими крысами на судах.

Врачи подчеркивают, что ранее заражение хантавирусом было возможно только от мышей, но теперь нужно рассматривать вероятность получения его от диких и домашних крыс. Это также значит, что вирус может быть развезен в любую точку мира.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что инфицирование норок коронавирусом зарегистрировано, помимо Дании, еще в пяти странах. По их данным, норки заражаются COVID-19 от людей.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии.