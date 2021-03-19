Европе недостаточно вакцин для остановки третьей волны COVID, - Шпан

По его словам, рост числа случаев заболевания в Германии говорит о том, что в стране нельзя прогнозировать ослабление карантинных мер в ближайшие недели.

"Напротив, нам, возможно, даже придется сделать шаги назад", - подчеркнул Шпан.

Он также отметил, что третью волну невозможно остановить одной лишь вакцинацией, тем более, что на сегодня поставки вакцин происходят неудовлетворительными темпами.

"В Европе пока недостаточно доз вакцины, чтобы остановить третью волну вакцинацией. Даже если поставки по заказам из ЕС будут надежными, до полной вакцинации групп риска все равно потребуется несколько недель", - добавил министр.