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Европе недостаточно вакцин для остановки третьей волны COVID, - Шпан

Новина українською → Берлин, Пятница 19 марта 2021 12:37
Европе недостаточно вакцин для остановки третьей волны COVID, - Шпан Фото: Йенс Шпан (wikimedia.org)
Автор: РБК-Украина

На сегодня в Европейском союзе недостаточно вакцин для остановки третьей волны COVID. Для полной вакцинации основных групп риска требуется еще несколько недель.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает DW.

По его словам, рост числа случаев заболевания в Германии говорит о том, что в стране нельзя прогнозировать ослабление карантинных мер в ближайшие недели.

"Напротив, нам, возможно, даже придется сделать шаги назад", - подчеркнул Шпан.

Он также отметил, что третью волну невозможно остановить одной лишь вакцинацией, тем более, что на сегодня поставки вакцин происходят неудовлетворительными темпами.

"В Европе пока недостаточно доз вакцины, чтобы остановить третью волну вакцинацией. Даже если поставки по заказам из ЕС будут надежными, до полной вакцинации групп риска все равно потребуется несколько недель", - добавил министр.

Напомним, в начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале третьей волны COVID. В то же время он заверил, что медицинская система готова к ней.

Но главный санитарный врач Виктор Ляшко уверен, что на сегодня наблюдается только вторая волна в Украине.

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