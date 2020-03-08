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В Европе количество случаев коронавируса превысило 9 тысяч

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Наибольшее количество случаев в Италии - 5883

Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 8 марта составляет 106 161, из них более 9 тысяч зафиксированы в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, по состоянию на сегодня в Европейском регионе зафиксированы 9358 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в частности, 255 - летальные. Опасный вирус зафиксирован в таких странах:

  • Италия - 5883;
  • Германия - 795;
  • Франция - 716;
  • Испания - 374;
  • Швейцария - 264;
  • Великобритания - 210;
  • Нидерланды - 188;
  • Бельгия - 169;
  • Швеция - 161;
  • Норвегия - 147;
  • Австрия - 79;
  • Греция - 66;
  • Исландия - 45;
  • Сан-Марино - 27;
  • Дания - 31;
  • Израиль - 21;
  • Финляндия - 19;
  • Чехия - 19;
  • Ирландия - 19;
  • Португалия - 13;
  • Грузия - 12;
  • Хорватия - 11;
  • Эстония - 10;
  • Азербайджан - 9;
  • Словения - 9;
  • Румыния - 9;
  • Беларусь - 6;
  • Польша - 5;
  • Россия - 7;
  • Венгрия - 5;
  • Северная Македония - 3;
  • Словакия - 3;
  • Мальта - 3;
  • Босния и Герцеговина - 2.

Также по одному случаю было зафиксировано в Андорре, Армении, Латвии, Литве, Люксембурге, Монако, Молдове, Сербии и Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии из-за вспышки коронавирус решили закрыть на карантин более 20 провинций. Сейчас в этих провинциях дороги перекрыты, а въезд и выезд разрешается в случае "крайней необходимости". Продлится карантин минимум до 3 апреля.

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