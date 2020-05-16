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В Европе два ребенка умерли от неизвестного синдрома, связанного с коронавирусом

Новости » Коронавирус     16.05.2020 - 17:40
В Европе два ребенка умерли от неизвестного синдрома, связанного с коронавирусом
Иллюстративное фото (freepik)

Медики опасаются, что синдром может быть опаснее, чем COVID-19

В Европе зафиксировали 2 летальных случая, связанных с неизвестным детским воспалительным синдромом. Новый синдром медики считают осложнением от инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), по состоянию на сегодня в Британии и Франции зафиксированы первые случаи смерти детей от связанного с COVID-19 острого воспалительного синдрома.

В целом в Европе с начала года новый воспалительный синдром был зафиксирован у 230 детей. Медики полагают, что этот синдром может представлять большую угрозу для детей, чем заболевание коронавирусом.

Кроме того, на брифинге в Женеве Всемирная организация здравоохранения призвала медицинских работников быть внимательными к редкому синдрому и предупредила, что связь с заболеванием COVID-19 остается непонятной.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском мегаполисе Нью-Йорк у детей с коронавирусом зафиксировали новые симптомы. Медики связывают их с последствиями заболевания COVID-19. С новыми симптомами было госпитализировано 15 пациентов - все дети в возрасте от 2 до 15 лет. На то время летальных случаев не было зафиксировано.

Кроме того, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что американский мегаполис может стать эпицентром нового детского воспалительного синдрома, который связывают с коронавирусом. Блазио сообщил, что в городе уже зафиксировано 110 случаев этой новой болезни.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины ЕвропаболезньпреступленияКоронавирус
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