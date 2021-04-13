В Европе от COVID-19 умерли миллион человек

Число погибших в 52 европейских странах достигло 1 000 288 человек.

Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове заявила, что мир находится в критической точке пандемии.

ВОЗ добавила, что количество инфекций растет экспоненциально, несмотря на все усилия, направленные на обратное.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что третья волна пандемии коронавируса оказалась самой тяжелой для Германии. Однако вакцинация важнейшее оружие в борьбе с пандемией.

Также Всемирная организация здравоохранения в течение последних семи недель наблюдает рост новых случаев заболевания їкоронавирусом в мире. Также в течение последних четырех недель наблюдается рост летальных случаев от COVID-19.