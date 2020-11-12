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В Европарламенте зафиксировали сотни случаев коронавируса

Автор: Андрей Козловский

В среду, 11 ноября, президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что в Европарламенте зарегистрировали сотни случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил после жалоб о суточных выплатах депутатам парламента ЕС.

Об этом сообщает EUobserver.

"Сотни случаев COVID-19 были обнаружены в парламенте за последние недели", - сказал Сассоли.

Как сообщается, он был вынужден выступить с этим заявлением после жалоб на то, что депутаты Европарламента больше не могут получать свои суточные в размере 323 евро после того, как парламент был частично закрыт из-за пандемии коронавируса.

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Отметим, Европарламент осуществляет фиксированную выплату в размере 323 евро в день для покрытия затрат, которые члены ЕП несут в периоды парламентской деятельности. Однако для этого им нужно регистрироваться, чтобы подтвердить свое присутствие.

Напомним, ранее Сассоли и сам ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Кроме того, вице-президент Европейской комиссии по защите европейского стиля жизни Маргаритис Схинас получил положительный тест на коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что на самоизоляцию пошла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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