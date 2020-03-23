Коронавирус в Европе: Европарламент сообщил о смерти сотрудника

В результате пандемии коронавируса умер один из сотрудников Европарламента. Об этом сообщил глава генерального директората Европейского парламента по персоналу Кристиан Кнудсен, передает Politico.

Сообщается, что Кнудсен разослал электронное письмо с информацией о первой смерти сотрудника Европарламента от коронавируса.

"Он был подрядчиком в генеральном директорате Европейского парламента по инновациям и технологической поддержке", - говорится в письме.

Напомним, ранее сообщалось, что французская биофармацевтическая компания Farnext сформировала список из 97 часто выписываемых препаратов, которые могут помочь в лечении осложнений, связанных с заражением коронавирусом. Значительная часть этих препаратов используется для лечения диабета и гипертонии.

Отметим, сегодня в Черногории зафиксировали первую смерть от коронавируса. Умершему было 65 лет, у него было хроническое заболевание легких. По последним данным, в Черногории зафиксировано 22 случая заражения COVID-19.