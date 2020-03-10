Европарламент сократил мартовскую сессию из-за коронавируса

Из-за распространения нового коронавируса в Европейском парламенте сократили пленарную сессию в Брюсселе на этой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Brussels Time.

Как отмечается, главы политических групп в Европейском парламенте решили сократить сессию в Брюсселе, которая должна пройти на этой неделе из-за коронавируса.

Пленарные сессии обычно проходят с вечера понедельника по четверг, но в понедельник президент ЕП Давид Сассоли официально объявил, что заседание будет открыто, но депутаты Европарламента могут уйти сразу после этого и не вернутся до вторника 9:00 утра.

Во вторник в Европарламенте обсудят ситуацию с коронавирусом, переговоры относительно многолетнего бюджета европейского и волнения на греческо-турецкой границе, но голосование не состоится.

Сессия будет прекращена после последних дебатов, и депутаты не будут встречаться в среду и четверг.

Напомним, "украинская неделя" в Европейском парламенте не состоится из-за коронавируса. В представительстве отметили, что мероприятия переносятся на неопределенный срок.