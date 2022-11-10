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Європарламент схвалив вступ Хорватії до Шенгену

Фото: Європарламент схвалив вступ Хорватії до Шенгену (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європейський парламент сьогодні, 10 листопада, схвалив приєднання Хорватії до Шенгенської зони, що тягне за собою скасування внутрішнього прикордонного контролю між країною та ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

"Хорватія готова приєднатися до Шенгенської зони вільного пересування. Вона виконала всі необхідні умови. Упевнений, що це буде ще одна історія успіху європейської інтеграції", - сказав депутат Європарламенту Пауло Рангель.

Він також закликав держави-члени ЄС якнайшвидше дати зелене світло приєднанню Хорватії до Шенгенської зони для скасування внутрішнього прикордонного контролю до кінця цього року.

За його словами, надання Хорватії статусу Шенгенської зони, а також включення Румунії та Болгарії до Шенгену посилає сильний сигнал Західним Балканам про їхні майбутні устремління до ЄС.

Остаточне офіційне рішення про відміну внутрішнього контролю для Хорватії тепер має бути прийняте одноголосно державами-членами ЄС, які входять до Шенгенської зони.

Раніше ми писали, що Хорватія допоможе розмінувати Луганську область , проте на це піде щонайменше 10 років.

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Шенгенська зонаЕвросоюзХорватия