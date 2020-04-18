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Европарламент одобрил план восстановления экономики Европы после COVID-19

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 12:03
Европарламент одобрил план восстановления экономики Европы после COVID-19
Фото: Давид Сассоли (flickr com salvatorecaronna)

План восстановления экономики будет рассмотрен Европейским советом 23 апреля

Европарламент одобрил план экономического восстановления Европы от последствий пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

В частности, Европарламент поддержал фискальные меры Евросоюза, поддержку ликвидности для борьбы с COVID-19, а также одобрил выпуск облигаций, гарантированных бюджетом ЕС.

"Было очень важно, чтобы парламент подавляющим большинством высказался в пользу решительного плана экономического восстановления Европы. Это означает использование всех имеющихся ресурсов для стимулирования экономики, включая восстановительные облигации, то есть возможность финансирования на международных рынках. Мы должны обеспечить, чтобы расходы, которые несет каждая страна в связи с этим кризисом, были распределены с этого момента", - сообщил глава Европарламента Давид Сассоли.

Далее одобренный пакет восстановления европейской экономики будет рассмотрен Европейским советом, заседание которого состоится 23 апреля.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) создаст Европейский гарантийный фонд в размере 25 млрд евро для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Созданный фонд позволит увеличить поддержку европейских компаний во всех странах ЕС.

Также сообщалось, что в Европейском союзе составили "дорожную карту" снятия карантинных ограничений, которые были наложены из-за коронавируса. Ограничения должны сниматься постепенно, в несколько шагов.

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