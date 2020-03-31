Европа приближается к пику пандемии COVID-19, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявляет о признаках стабилизации вспышки коронавируса COVID-19 в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, в Италии, наиболее инфицированном регионе Европы, зафиксировано наименьшее количество случаев заражения за последние две недели.

"Италия и Испания - страны, в которых количество зараженных коронавирусной инфекцией больше всего в регионе. Сейчас страны приближаются к пику заболеваемости, который станет следствием инфицирования двухнедельной давности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение вчерашнего дня количество новых зараженных в Италии уменьшилось почти вдвое.

Отметим, в Италии зафиксировали более 101 тыс. заболеваний коронавирусом, из которых 11 591 умерли.

Напомним, сегодня, 31 марта, власти Италии обсуждают способы возвращения страны к нормальной работе после режима карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, из-за коронавируса в Италии число погибших среди врачей возросло до 63 человек.