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Европа не откроет границы для людей без вакцинирования, - Зеленский

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европа не откроет свои границы для тех, кто не пройдет вакцинацию от COVID. При этом на сегодня неизвестно, все ли страны будут вводить так называемые COVID-паспорта.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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"Будет ли мир путешествовать? Тут все зависит от нас. Я уверен, что Европа не предоставит возможности... по той информации из моего общения с лидерами европейскими, Европа точно не предоставит, если у тебя нет вакцинирования, свободное путешествие, если люди хотят выехать на отдых или заработки. Нужно будет вакцинироваться", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что пока не знает, сколько стран будут вводить так называемые COVID-паспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести паспорта вакцинации. Это будет возможно, если от Всемирной организации здравоохранения поступят соответствующие рекомендации.

В то же время стало известно, что Британия не будет вводить паспорта вакцинации от COVID-19. Однако многие страны Европейского союза все-таки рассматривают такую возможность для заграничных поездок.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийвакцинацияCOVID-19
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