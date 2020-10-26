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Европа нуждается в "серьезном ускорении" в борьбе с COVID-19, - ВОЗ

Автор: Максим Зайченко

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"Мы наблюдаем большое количество случаев, мы наблюдаем широко распространенное заболевание, мы наблюдаем очень-очень высокий процент положительных результатов и растущую нехватку возможностей для проведения какой-либо эффективной формы отслеживания контактов, что в дальнейшем приведет к распространению болезни", - сказал представитель ВОЗ.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.

Кроме этого, ранее президент Франции, которая сейчас бьет рекорды COVID-19, заявил, что Европа будет бороться с коронавирусом, как минимум, до середины лета 2021 года.

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