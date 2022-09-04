Европа - не Диснейленд. Украина продолжает требовать визовые санкции для всех россиян

Сегодня Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В частности, политики обсудили новые санкции против России.

Президент считает, что в восьмом санкционном пакете должны быть предусмотрены общеевропейские визовые решения в отношении россиян - такие, чтобы никто из причастных к войне против Украины не мог пользоваться европейским гостеприимством.

"Если граждане России поддерживают террор против Украины, против всей Европы, если они молча наблюдают за геноцидом в Украине, то они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья. Это важная моральная вещь. Европа - это территория ценностей, а не "Диснейленд" для сторонников террора. И визовые ограничения точно это продемонстрируют. Свободный мир должен побудить россиян к действиям, к действиям против тех, кто начал эту войну", - сказал Зеленский.