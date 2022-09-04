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Европа - не Диснейленд. Украина продолжает требовать визовые санкции для всех россиян

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Восьмой пакет санкций ЕС должен включать визовые ограничения в отношении граждан России, ведь те, кто поддерживают войну против Украины, не должны путешествовать по Европе ради развлечений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Сегодня Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В частности, политики обсудили новые санкции против России.

Президент считает, что в восьмом санкционном пакете должны быть предусмотрены общеевропейские визовые решения в отношении россиян - такие, чтобы никто из причастных к войне против Украины не мог пользоваться европейским гостеприимством.

"Если граждане России поддерживают террор против Украины, против всей Европы, если они молча наблюдают за геноцидом в Украине, то они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья. Это важная моральная вещь. Европа - это территория ценностей, а не "Диснейленд" для сторонников террора. И визовые ограничения точно это продемонстрируют. Свободный мир должен побудить россиян к действиям, к действиям против тех, кто начал эту войну", - сказал Зеленский.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о приостановке упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины.

ЕС не достиг единого мнения по этому вопросу. Так, Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз гражданам РФ, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан вокруг путинского режима.

США не считают необходимым ограничивать в визах всех граждан РФ как наказание за вторжение в Украину.

Зеленский отметил, что в перспективе должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгенскими визами.

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Владимир Зеленский