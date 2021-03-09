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Европа не будет использовать вакцины для пропаганды, - глава Евросовета

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Евросовета Шарль Мишель резко высказался о поставках вакцин от коронавируса Россией и Китаем. Он считает, что они используют эти поставки для пропаганды.

Об этом сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twiitter.

По словам журналиста, Мишель подчеркнул, что Евросоюз не должен разрешить России и Китаю вводить себя в заблуждение, поскольку они организовывают "ограниченные, но широко разрекламированные операции" по поставкам вакцин другим странам.

"По имеющимся данным, эти страны вводили в два раза меньше доз на 100 жителей, чем Евросоюз. И Евросоюз не будет использовать вакцины с пропагандистской целью. Мы пропагандируем свои ценности", - цитирует журналист заявление президента Евросовета.

Напомним, до этого Евросоюз обвинял Россию в проведении масштабных кампаний по дезинформации. В частности, Россия распространяет фейки о вакцине от коронавируса, которую используют в ЕС.

Кроме того, недавно Россия попросила ВОЗ одобрить вакцину от коронавируса "Спутник V". На днях глава Минздрава России поговорил об этом с гендиректором ВОЗ.

Добавим, в украинском Минздраве заявляли, что российскую вакцину "Спутник V" не зарегистрируют в нашей стране ни при каких условиях.

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Новости Украины ЕвросоюзРоссийская ФедерацияКитайШарль Мишельвакцина от коронавируса
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