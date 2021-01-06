В Еврокомисии назвали сроки поставки вакцины Moderna в ЕС

Еврокомиссия назвала сроки поставки второй одобренной вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Около 160 миллионов доз вакцины должны поставить в страны Евросоюза в период с первого по третий квартал 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Таким образом Евросоюз получит порядка 460 миллионов доз вакцин от коронавируса, учитывая 300 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer.

"Moderna, с которой Комиссия подписала контракт 25 ноября, поставит 160 миллионов доз в период с первого по третий кварталы 2021 года", - заявили в Еврокомисии.

Напомним, сегодня, 6 января, Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило применение вакцины от COVID американской компании Moderna для использования на территории ЕС. Позже использование данной вакцины одобрила и Еврокомиссия.

Ранее в Еврокомиссии сообщали, что первая партия в 80 миллионов доз вакцины Moderna должна быть поставлена в кратчайшие сроки.

Отметим, 21 декабря в Евросоюзе одобрили применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. В конце декабря в странах ЕС началась массовая вакцинация данным препаратом.