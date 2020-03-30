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Еврокомиссия запустит сайт по противодействию фейкам про коронавирус

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 18:37
Еврокомиссия запустит сайт по противодействию фейкам про коронавирус
Фото: Европейская комиссия (flickr.com/photosmartinschulz)

Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla и торговые онлайн ассоциации сталкиваются с большим количеством фейков про COVID-19

Еврокомиссия запустит сайт по противодействию фейкам про распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Сообщается, что Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla сталкиваются с большим количеством фейков про COVID-19.

"Платформы подтвердили, что наблюдают постоянный поток фальшивой и вредной информации, которая, в основном, связана с охраной здоровья, которую они вынуждены удалять в больших объемах", - говорится в сообщении.

Таким же образом они принимают меры по удалению рекламных приложений, связанные с защитным оборудованием вроде масок.

По итогам виртуальной встречи вице-президента Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Веры Юровой с представителями онлайн платформ, отмечена необходимость более активного обмена данными между интернет-провайдерами и организациями по проверке фактов, а также предоставления правительствам стран-членов ЕС для реагирования примеров дезинформации, особенно, что связано с системой здравоохранения или с деятельностью ВОЗ против распространения коронавируса.

Напомним, ради препятствования распространения коронавируса восемь мобильных операторов в Европе согласились предоставить Европейской комиссии геолокационные данные пользователей.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз постарается защитить свой экономический суверенитет, несмотря на экономический кризис из-за пандемии коронавируса.

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