Еврокомиссия требует от стран ЕС представить нацпланы борьбы с коронавирусом

Страны Европейского союза (ЕС) должны представить Еврокомиссии (ЕК) национальные планы борьбы с распространением коронавируса в Европе. Об этом заявила еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис в ходе визита в Рим, сообщает CNBC.

В частности, она призвала страны сообщества воздерживаться от несогласованных действий, включая одностороннее введение пограничного контроля в санитарных целях внутри зоны действия шенгенского соглашения.

"Необходимо бороться с недостоверной информацией о распространении коронавируса", - добавила она.

Раньше Стелла Кириакидис заявляла, что Европа не должна поддаваться панике из-за ситуации вокруг распространения коронавируса. По ее словам, "ситуация вызывает беспокойство, но мы не должны поддаваться панике".

Отметим, сегодня в Южной Америке заявили о первом случае коронавируса. В частности, инфицировался гражданин Бразилии, который вернулся из Италии, где в последнее время растет количество случаев заражения.

РБК-Украина сообщало, что первые лекарства, которые могут быть эффективными в борьбе с новым коронавирусом, были запущены в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян 16 февраля. Препарат "Фавейлавей", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение.