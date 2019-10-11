Еврокомиссия требует обеспечить защиту синагогам после теракта в Галле

Европейская комиссия обратилась ко всем странам-членам ЕС с письменным призывом обеспечить достаточную защиту еврейским учреждениям после теракта в немецком городе Галле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам уполномоченной Еврокомисии по вопросам антисемитизма Катарины фон Шнурбайн, за обеспечение безопасности еврейских общин ответственность несет каждое отдельное государство.

"Эту задачу мы должны решать во всей Европе. В ряде государств в этом отношении необходимы улучшения", - заявила она, отметив, что странам-членам ЕС необходимо также участвовать в финансировании мер обеспечения безопасности синагог.

Сообщается, что в конце 2018 года страны-члены ЕС обязались обеспечивать безопасность еврейских учреждений.

"Теперь же необходимо поставить себе цель до конца 2020 года выработать в каждом государстве ЕС стратегию против антисемитизма. Она должна включать в себя как концепцию обеспечения безопасности, так, к примеру, и подготовку учителей и преподавание предметов, посвященных еврейской жизни", - отмечает фон Шнурбайн.

По данным Агентства Европейского Союза по основным правам (АОП), 38% евреев, живущих в Европе, за последние 5 лет задумывались о том, чтобы покинуть Евросоюз из соображений безопасности.

Напомним, теракт в Галле произошел в среду, 9 октября. Неизвестный огонь возле синагоги, в результате чего погибли два человека. Также была брошена ручная граната на еврейское кладбище. Весь процесс стрелок снимал на видео и выложил это на Twitch, онлайн-платформе потокового видео, которая чаще всего используется для потоковой передачи видеоигр в реальном времени.

Убивший двух людей возле синагоги оказался 27-летним жителем Германии. Нападение было мотивировано крайне правыми и антисемитскими взглядами мужчины.

Также РБК-Украина сообщало, что в машине стрелка правоохранители нашли 4 килограмма взрывчатки. Прокуратура квалифицирует инцидент как теракт.