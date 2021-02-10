ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Еврокомиссия: реформы в Украине тормозит коррупция, несмотря на заметный прогресс

Новина українською → Брюссель, Среда 10 февраля 2021 04:14
Еврокомиссия: реформы в Украине тормозит коррупция, несмотря на заметный прогресс Фото: Еврокомиссия (flickr_com_photosmartinschulz)
Автор: Артур Родивилов

Повсеместная коррупция "продолжает тормозить процесс реформ в Украине". В ЕС считают, что в стране "давно назрела всеобъемлющая реформа судебной системы"

Такое мнение высказал исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время пленарного обсуждения в Европарламенте доклада о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

По словам Домбровскиса, Киев в последнее время достиг заметного прогресса в преобразованиях, тем не менее борьба с коррупцией продолжает оставаться "ключевым условием макрофинансовой поддержки ЕС".

В Украине "давно назрела всеобъемлющая реформа судебной системы"
Ключевые украинские институты должны опираться на сильное и независимое руководство, а также на возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства, уверены в Брюсселе.

Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии также подчеркнул, что, по его мнению, в стране "давно назрела всеобъемлющая реформа судебной системы".

Ранее в тот же день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг увязал с проведением реформ возможное членство Украины в НАТО. В свою очередь украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти страны "активно модернизируют" сектор безопасности и обороны.

Напомним, ранее президенты Совета Европы и Еврокомиссии анонсировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Также сообщалось, что в письме к президенту Владимиру Зеленского лидеры Совета Европы и Еврокомиссии пообещали, что ЕС поможет Украине с доступом к вакцинам от коронавируса. ЕС делает шаги, чтобы Украина как можно быстрее получила доступ к вакцинам от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Совет Европы коррупция
NEWS
Импичмент: Сенат начал процесс над Трампом
Импичмент: Сенат начал процесс над Трампом
DAILY
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной