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Еврокомиссия продлит применение COVID-сертификатов до лета 2023 года, - El Pais

Автор: Валерия Полищук

Еврокомиссия намерена продлить применение цифрового сертификата для путешествий между странами ЕС по меньшей мере до лета 2023 года. В ближайшие дни ЕК намерена утвердить проект о расширении использования паспорта вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El País.

Издание отмечает, что намерение Еврокомиссии состоит в том, чтобы сохранить, по крайней мере, до лета 2023 года инструмент, который по-прежнему считается полезным в условиях пандемии.

В настоящее время COVID-паспорт действителен до 30 июня 2022 года.

Документ был введен в июле 2021 года, и предложение, которое будет представлено Еврокомиссией, продлит его действие до 30 июня 2023 года.

Для продления срока действия COVID-паспорта вместе с предложением Еврокомиссии должен быть представлен отчет, обосновывающий и аргументирующий необходимость сохранения цифрового сертификата о вакцинации.

Напомним, ранее Минздрав Украины ввел новые сертификаты о вакцинации о бустерной дозе. Стало известно, как их получить.

Добавим, что в Минздраве уточнили сроки введения бустерной дозы вакцины, там отмечают, что она должна вводиться не ранее, чем через 6 месяцев после второй.

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Еврокомиссиясертификат вакцинации