Еврокомиссия представила стратегию борьбы с коронавирусом зимой
Брюссель, Среда 02 декабря 2020 20:40
Новина українською
Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)
Европейская комиссия сегодня утвердила стратегию борьбы с пандемией коронавируса на территории Евросоюза зимой. Стратегия включает рекомендации для стран ЕС, нацеленные на сдерживание распространения COVID-19.
Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Еврокомиссии.
Стратегия рекомендует сохранять бдительность и осторожность в течение зимнего периода и в 2021 году, когда состоится выпуск безопасных и эффективных вакцин от COVID-19.
"Согласованный общеевропейский подход является ключевым для избежания повторной вспышки вируса из-за зимних праздников", - отметили в ЕК.
Основные направления стратегии Еврокомиссии:
- физическое дистанцирование и ограничение социальных контактов в зимний период, включая новогодние отпуски;
- отслеживание контактов для разрыва цепей передачи коронавируса;
- безопасность путешествий в течение новогодних каникул, которая требует согласованного подхода и подготовленной транспортной инфраструктуры;
- разработка планов непрерывной поддержки учреждений здравоохранения для обеспечения возможности управления вспышками COVID-19, а также проведение совместных закупок для устранения дефицита медоборудования;
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усталость населения от пандемии и его психическое здоровье;
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поддержка членов ЕС в проведении вакцинации от коронавируса согласно их национальных планов
Напомним, до этого глава Еврокомиссии предлагала создать в ЕС новый совместный орган, который помог бы реагировать на будущие пандемии.