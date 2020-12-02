Еврокомиссия представила стратегию борьбы с коронавирусом зимой

Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)

Европейская комиссия сегодня утвердила стратегию борьбы с пандемией коронавируса на территории Евросоюза зимой. Стратегия включает рекомендации для стран ЕС, нацеленные на сдерживание распространения COVID-19.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Еврокомиссии.

Стратегия рекомендует сохранять бдительность и осторожность в течение зимнего периода и в 2021 году, когда состоится выпуск безопасных и эффективных вакцин от COVID-19.

"Согласованный общеевропейский подход является ключевым для избежания повторной вспышки вируса из-за зимних праздников", - отметили в ЕК.

Основные направления стратегии Еврокомиссии:

физическое дистанцирование и ограничение социальных контактов в зимний период, включая новогодние отпуски;

отслеживание контактов для разрыва цепей передачи коронавируса;

безопасность путешествий в течение новогодних каникул, которая требует согласованного подхода и подготовленной транспортной инфраструктуры;

разработка планов непрерывной поддержки учреждений здравоохранения для обеспечения возможности управления вспышками COVID-19, а также проведение совместных закупок для устранения дефицита медоборудования;

для обеспечения возможности управления вспышками COVID-19, а также проведение совместных закупок для устранения дефицита медоборудования; усталость населения от пандемии и его психическое здоровье;

и его психическое здоровье; поддержка членов ЕС в проведении вакцинации от коронавируса согласно их национальных планов

Напомним, до этого глава Еврокомиссии предлагала создать в ЕС новый совместный орган, который помог бы реагировать на будущие пандемии.