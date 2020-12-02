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Еврокомиссия представила стратегию борьбы с коронавирусом зимой

Брюссель, Среда 02 декабря 2020 20:40
Еврокомиссия представила стратегию борьбы с коронавирусом зимой
Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейская комиссия сегодня утвердила стратегию борьбы с пандемией коронавируса на территории Евросоюза зимой. Стратегия включает рекомендации для стран ЕС, нацеленные на сдерживание распространения COVID-19.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Еврокомиссии.

Стратегия рекомендует сохранять бдительность и осторожность в течение зимнего периода и в 2021 году, когда состоится выпуск безопасных и эффективных вакцин от COVID-19.

"Согласованный общеевропейский подход является ключевым для избежания повторной вспышки вируса из-за зимних праздников", - отметили в ЕК.

Основные направления стратегии Еврокомиссии:

  • физическое дистанцирование и ограничение социальных контактов в зимний период, включая новогодние отпуски;
  • отслеживание контактов для разрыва цепей передачи коронавируса;
  • безопасность путешествий в течение новогодних каникул, которая требует согласованного подхода и подготовленной транспортной инфраструктуры;
  • разработка планов непрерывной поддержки учреждений здравоохранения для обеспечения возможности управления вспышками COVID-19, а также проведение совместных закупок для устранения дефицита медоборудования;
  • усталость населения от пандемии и его психическое здоровье;
  • поддержка членов ЕС в проведении вакцинации от коронавируса согласно их национальных планов

Напомним, до этого глава Еврокомиссии предлагала создать в ЕС новый совместный орган, который помог бы реагировать на будущие пандемии.

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