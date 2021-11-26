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Еврокомиссия отменит ограничения на экспорт вакцин от коронавируса: дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

Еврокомиссия с января 2022 года прекратит действие механизма, ограничивающего экспорт вакцины от коронавируса из ЕС. Производителям препаратов не нужно будет запрашивать разрешение на продажу за пределами Евросоюза.


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News 24.

"ЕС заменит механизм разрешения на экспорт вакцины от коронавируса, срок действия которого истекает 31 декабря этого года, новым инструментом мониторинга", - цитирует издание представителя Еврокомиссии Дану Спинант.

По ее словам, это означает, что с 1 января 2022 года европейским производителям вакцин не нужно будет дополнительно запрашивать разрешение на экспорт за пределы ЕС.

"Прозрачность такого экспорта продолжит находиться под контролем посредством нового механизма мониторинга", - добавила она.

Напомним, в марте 2021 года Евросоюз отказался от запрета на экспорт вакцин от коронавируса. При этом был введен механизм, ограничивающий продажу этих препаратов за пределы ЕС.

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