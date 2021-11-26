Еврокомиссия отменит ограничения на экспорт вакцин от коронавируса: дата

Еврокомиссия с января 2022 года прекратит действие механизма, ограничивающего экспорт вакцины от коронавируса из ЕС. Производителям препаратов не нужно будет запрашивать разрешение на продажу за пределами Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News 24.
"ЕС заменит механизм разрешения на экспорт вакцины от коронавируса, срок действия которого истекает 31 декабря этого года, новым инструментом мониторинга", - цитирует издание представителя Еврокомиссии Дану Спинант.
По ее словам, это означает, что с 1 января 2022 года европейским производителям вакцин не нужно будет дополнительно запрашивать разрешение на экспорт за пределы ЕС.
"Прозрачность такого экспорта продолжит находиться под контролем посредством нового механизма мониторинга", - добавила она.
Напомним, в марте 2021 года Евросоюз отказался от запрета на экспорт вакцин от коронавируса. При этом был введен механизм, ограничивающий продажу этих препаратов за пределы ЕС.