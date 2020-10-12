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Еврокомиссия меняет правила работы после выявления COVID-19 у комиссара

Автор: Андрей Козловский

Европейская комиссия решила ужесточить правила работы для старшего персонала. Нововведения связаны с выявленным в субботу COVID-19 у комиссара Марии Габриэль.

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Об этом сообщает Politico.

Таким образом, встречи, состоящие из членов кабинета комиссаров, сотрудников юридической службы и сотрудников секретариата для подготовки предложений до их поступления в Коллегию, будут проводить виртуально. Однако, еженедельные встречи высокопоставленных госслужащих, как и раньше, будут проводиться лично.

Кроме того, встречи Коллегии также будут проводиться лично каждую неделю, но число участников будет ограничено членами комиссии. В частности, генеральным секретарем, юридическими службами.

Напомним, ранее президент Европейского парламента Давид Сассоли ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что на самоизоляцию пошла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Кроме того, у пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни подтвердили заражение коронавирусом.

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