Еврокомиссия меняет правила работы после выявления COVID-19 у комиссара

Фото: флаги ЕС (facebook.comeucouncil)

Европейская комиссия решила ужесточить правила работы для старшего персонала. Нововведения связаны с выявленным в субботу COVID-19 у комиссара Марии Габриэль.

Об этом сообщает Politico.

Таким образом, встречи, состоящие из членов кабинета комиссаров, сотрудников юридической службы и сотрудников секретариата для подготовки предложений до их поступления в Коллегию, будут проводить виртуально. Однако, еженедельные встречи высокопоставленных госслужащих, как и раньше, будут проводиться лично.

Кроме того, встречи Коллегии также будут проводиться лично каждую неделю, но число участников будет ограничено членами комиссии. В частности, генеральным секретарем, юридическими службами.

Напомним, ранее президент Европейского парламента Давид Сассоли ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что на самоизоляцию пошла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Кроме того, у пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни подтвердили заражение коронавирусом.