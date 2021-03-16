Еврокомиссия договорилась об ускоренной поставке 10 млн доз вакцины Pfizer

Европейская комиссия договорилась с производителями вакцин от коронавируса BioNTech и Pfizer ускоренную поставку препаратов странам ЕС. Речь идет о 10 млн доз вакцины во втором квартале.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на своей странице в Twitter.

"Мы договорились с Pfizer/BioNTech об ускоренной доставке 10 млн доз за второй квартал. За этот период общий объем поставок этой вакцины увеличится до 200 млн доз", - написала она.

Урсула фон дер Ляен также добавила, что эта сделка даст возможность государствам-членам маневрировать и заполнять пробелы в поставках. Сегодняшнее предложение Еврокомиссии должны одобрить государства-члены ЕС.

Напомним, в январе-феврале ЕС столкнулся с дефицитом вакцины после того, как Pfizer-BioNTech предупредила о временных задержках, а дальше AstraZeneca объявила, что может поставить в ближайшее время существенно меньше доз, чем обещала.