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Еврокомиссия договорилась об ускоренной поставке 10 млн доз вакцины Pfizer

Новина українською → Брюссель, Вторник 16 марта 2021 12:34
Еврокомиссия договорилась об ускоренной поставке 10 млн доз вакцины Pfizer Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Европейская комиссия договорилась с производителями вакцин от коронавируса BioNTech и Pfizer ускоренную поставку препаратов странам ЕС. Речь идет о 10 млн доз вакцины во втором квартале.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на своей странице в Twitter.

"Мы договорились с Pfizer/BioNTech об ускоренной доставке 10 млн доз за второй квартал. За этот период общий объем поставок этой вакцины увеличится до 200 млн доз", - написала она.

Урсула фон дер Ляен также добавила, что эта сделка даст возможность государствам-членам маневрировать и заполнять пробелы в поставках. Сегодняшнее предложение Еврокомиссии должны одобрить государства-члены ЕС.

Напомним, в январе-феврале ЕС столкнулся с дефицитом вакцины после того, как Pfizer-BioNTech предупредила о временных задержках, а дальше AstraZeneca объявила, что может поставить в ближайшее время существенно меньше доз, чем обещала.

Также ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что "коллективный иммунитет" от коронавируса в странах Евросоюза может быть достигнут к концу лета.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) согласовало четвертую по счету вакцину от COVID. Это препарат американской компании Johnson & Johnson.

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