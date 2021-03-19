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В Еврокомиссии заявили о начале третьей волны коронавируса в Европе

Автор: РБК-Украина

В Европу уже пришла третья волна пандемии коронавируса, однако она развивается разными темпами в отдельных странах Европейского союза. Поэтому в ЕС необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19.

Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант во время брифинга.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", - заявила она.

Напомним, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что в ЕС недостаточно вакцин для остановки третьей волны коронавируса. Для полной вакцинации основных групп риска требуется еще несколько недель.

Кроме того, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале третьей волны коронавируса. В то же время он заверил, что медицинская система готова к ней.

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