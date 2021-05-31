В Еврокомиссии призвали отменить карантин для вакцинированных туристов в поездках внутри ЕС

Он заявил, что полностью вакцинированные владельцы сертификатов должны быть освобождены от связанных с поездками проверок или карантина через 14 дней после получения последней дозы вакцины.

" Это также должно распространяться на выздоровевших от коронавируса, получивших однократную дозу двухкомпонентной вакцины", - добавил еврокомиссар.

При этом он добавил, что на всей территории Евросоюза в последние недели наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости, что свидетельствует об успехе кампаний по вакцинации.

"Сегодня мы предлагаем государствам-членам координировать эту постепенную отмену ограничений на свободное передвижение людей, принимая во внимание наш новый общий инструмент: цифровой сертификат ЕС COVID", - добавил еврокомиссар.