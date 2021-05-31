В Еврокомиссии призвали отменить карантин для вакцинированных туристов в поездках внутри ЕС
Еврокомиссия рекомендует странам-участницам постепенно ослаблять ограничения на поездки. В частности для владельцев сертификатов ЕС COVID-19.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции.
Он заявил, что полностью вакцинированные владельцы сертификатов должны быть освобождены от связанных с поездками проверок или карантина через 14 дней после получения последней дозы вакцины.
" Это также должно распространяться на выздоровевших от коронавируса, получивших однократную дозу двухкомпонентной вакцины", - добавил еврокомиссар.
При этом он добавил, что на всей территории Евросоюза в последние недели наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости, что свидетельствует об успехе кампаний по вакцинации.
"Сегодня мы предлагаем государствам-членам координировать эту постепенную отмену ограничений на свободное передвижение людей, принимая во внимание наш новый общий инструмент: цифровой сертификат ЕС COVID", - добавил еврокомиссар.
Напомним, о цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе до июня этого года.
Также сообщалось, что Евросоюз летом может открыть границы для туристов, привитых одобренными вакцинами.
При этом Всемирная организация здравоохранения до сих пор выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID.