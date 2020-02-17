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В Еврокомиссии призвали ЕС дать деньги на создание пограничного корпуса

Новости » В мире     17.02.2020 - 05:49
В Еврокомиссии призвали ЕС дать деньги на создание пограничного корпуса
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

В ЕС приняли создать постоянный корпус для европейских границ и береговой охраны

Создание совместного постоянного корпуса ЕС по охране границ и береговой линии будет беспрецедентным шагом, который позволит "федерализировать" общую систему охраны внешних границ Евросоюза. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил вице-президент Еврокомиссии по защите Европейского пути жизни Маргаритіс Шинас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, в следующий четверг в Брюсселе состоится чрезвычайный Европейский совет, который рассмотрит Многолетнюю финансовую перспективу (на 2021-2027 годы).

"У этой МФУ есть один центральный приоритет: выполнение решения, которое мы приняли - иметь постоянный корпус для европейских границ и береговой охраны. Это будет первое европейское Агентство, которое будет иметь постоянный штат в 10 000 служащих с оружием, в униформе ЕС, с собственным оборудованием. Это беспрецедентный шаг в "федерализации" системы охраны наших границ", - отметил Шинас.

Он отметил, что решение было принято на общеевропейском уровне, поэтому сейчас настало время выделять деньги.

"Некоторые правительства хотят, чтобы мы лучше организовали границы, но не спешат платить за это. Это неправильный подход. Если мы хотим иметь надлежащую охрану границ, мы должны получить достаточно ресурсов, чтобы это произошло", - сказал Шинас.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности предложили 12 шагов для достижения мира в Украине.

президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, что обнародованный в рамках Мюнхенской конференции по безопасности скандальный план по достижению мира в Украине нельзя было обсуждать без позиции Киева.

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