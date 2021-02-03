ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Еврокомиссии назвали главные принципы COVID-вакцинации

Автор: Даша Харченко

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн назвала главные принципы кампании вакцинации против коронавируса. Вакцинация сейчас разворачивается в Европе.

Самые читаемые новости

Об этом Урсула фон дер Ляен написала в своем Twitter.

По ее словам, власти ЕС обеспечили безопасные вакцины для европейцев и тесно работает со странами-членами и фармакологическими компаниями.

"Сегодня я обсудила стратегию вакцинации в ЕС с политическими группами Европарламента. Проведение вакцинации основано на двух главных принципах: Безопасность и эффективность вакцин, которые авторизированные через тщательный процесс в рамках ЕМА (Европейское Медицинское Агентство); Справедливый доступ к вакцинам для всех стран-членов", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшую неделю от коронавируса в мире умерло свыше 96 тысяч человек. Это рекордный показатель за семь дней с начала пандемии.

Ранее стало известно, что Израиль планирует со среды расширить вакцинацию населения от коронавируса на все возрастные группы. На такой шаг хотят пойти из-за уменьшения спроса на прививку от COVID-19.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕвросоюзСовет ЕвропыВакцинавакцина от коронавирусаКоронавирус