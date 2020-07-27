Еврокомиссар по здравоохранению отметила рост COVID-19 в ЕС

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Стелла Кириакидис призвала не терять осторожность

Член Европейской комиссии по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила о росте числа зараженных коронавирусом в Евросоюзе в последние недели. Она призвала не терять осторожность.

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Кириакидис также призвала европейцев продолжать соблюдать социальную дистанцию, носить маски и мыть руки.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили об усилении пандемии, в связи с чем созывают чрезвычайную комиссию.

Кроме того, эпидемия COVID-19 в Украине имеет отличия от сценария, который разворачивается в Европе.