Еврокомиссар по здравоохранению отметила рост COVID-19 в ЕС

Стелла Кириакидис призвала не терять осторожность
Член Европейской комиссии по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила о росте числа зараженных коронавирусом в Евросоюзе в последние недели. Она призвала не терять осторожность.
Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
Кириакидис также призвала европейцев продолжать соблюдать социальную дистанцию, носить маски и мыть руки.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили об усилении пандемии, в связи с чем созывают чрезвычайную комиссию.
Кроме того, эпидемия COVID-19 в Украине имеет отличия от сценария, который разворачивается в Европе.