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Еврокомиссар назвал "вероятно хорошей" российскую вакцину от COVID

Автор: РБК-Украина

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает "вероятно хорошей" российскую вакцину от COVID. По его мнению, в ЕС могли бы наладить производство "Спутника V".

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Reuters.

"Спутник V" вероятно, хорошая вакцина, потому что россияне - довольно хорошие ученые и ... у меня нет никаких оснований сомневаться", - заявил Бретон.

Он также отметил, что Евросоюз мог бы наладить ее производство.

"Сегодня почти все наши предприятия используются для производства согласованных вакцин, но так или иначе я думаю, что мы, вероятно, должны помочь России", - добавил еврокомиссар.

Напомним, ранее Reuters писало, что некоторые правительства стран-участниц ЕС рассматривают возможность централизованной закупки российской вакцины "Спутник V". Такая возможность обсуждается на фоне задержек с поставками других вакцин в ЕС.

В то же время глава департамента Европейского агентства лекарственных средств по вопросам угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что "Спутник V" не одобрят раньше мая.

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Новости Украины ЕвросоюзРоссийская ФедерацияВакцина
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