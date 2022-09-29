UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єврокомісар з питань енергетики закликав обмежити ціни на російський газ

Фото: єврокомісар Кадрі Сімсон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон закликала до встановлення ліміту цін на експорт російського газу до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я твердо переконана, що нам потрібна межа цін на весь імпорт російського газу на рівні, який, як і раніше, робить його привабливим для експорту до Європи", - заявила Сімсон.

За її словами, Європа стикається з енергетичним шантажем з боку Росії, а глобальний попит на газ перевищує пропозицію. Вона пояснила, що зараз ведуться переговори із надійними постачальниками трубопровідного газу. Проте якщо це не дасть результатів, то можливе введення ліміту цін.

"Ці кроки знизять вартість імпорту газу", - додала єврокомісар.

Нагадаємо, що раніше група країн ЄС наполягала на обмеженні цін на газ.

Проте потім стало відомо, що країни Європейського Союзу розійшлися в думках щодо того, чи варто обмежувати ціни на газ у блоці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕвросоюз