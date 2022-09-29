Єврокомісар з питань енергетики закликав обмежити ціни на російський газ

Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон закликала до встановлення ліміту цін на експорт російського газу до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Я твердо переконана, що нам потрібна межа цін на весь імпорт російського газу на рівні, який, як і раніше, робить його привабливим для експорту до Європи", - заявила Сімсон.

За її словами, Європа стикається з енергетичним шантажем з боку Росії, а глобальний попит на газ перевищує пропозицію. Вона пояснила, що зараз ведуться переговори із надійними постачальниками трубопровідного газу. Проте якщо це не дасть результатів, то можливе введення ліміту цін.

"Ці кроки знизять вартість імпорту газу", - додала єврокомісар.