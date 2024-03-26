Євродепутат про заяви Путіна щодо теракту та України: шок навіть для праворадикалів у ЄС

За словами Луазо, в Європі знають, що глава Кремля вклав "величезні кошти" на підтримку ультраправих партій по всьому Європейському союзу. Таким чином він хоче отримати "довірених осіб та корисних ідіотів", які поширюють його пропаганду.

"Ми демократичне суспільство, тому цензури як такої немає, але держави-члени дедалі більше викривають реалії іноземного втручання", - додала євродепутат.

Вона нагадала, що нещодавній теракт у торговому центрі "Крокус Сіті хол", який стався під Москвою, провели терористи ІДІЛ. Але Путін негайно звинуватив Україну.

"У західноєвропейському суспільстві, навіть для ультраправих політиків, стало шоком побачити російського президента, який ігнорує реальність і вважає за краще вказувати на звичайного для нього винуватця - Україну", - зазначила Луазо.

Зазначимо, що праворадикали в Євросоюзі найчастіше активно виступають проти допомоги Україні у війні з Росією та продовжують спроби налагодити відносини з Кремлем.