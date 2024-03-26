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Євродепутат про заяви Путіна щодо теракту та України: шок навіть для праворадикалів у ЄС

Фото: Наталі Луазо, голова підкомітету Європарламенту з безпеки та оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Спроба російського диктатора Володимира Путіна звинуватити Україну в теракті під Москвою стала шоком навіть для європейських ультраправих політиків.

Про це на брифінгу в Києві заявила голова підкомітету Європарламенту з безпеки та оборони Наталі Луазо, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Луазо, в Європі знають, що глава Кремля вклав "величезні кошти" на підтримку ультраправих партій по всьому Європейському союзу. Таким чином він хоче отримати "довірених осіб та корисних ідіотів", які поширюють його пропаганду.

"Ми демократичне суспільство, тому цензури як такої немає, але держави-члени дедалі більше викривають реалії іноземного втручання", - додала євродепутат.

Вона нагадала, що нещодавній теракт у торговому центрі "Крокус Сіті хол", який стався під Москвою, провели терористи ІДІЛ. Але Путін негайно звинуватив Україну.

"У західноєвропейському суспільстві, навіть для ультраправих політиків, стало шоком побачити російського президента, який ігнорує реальність і вважає за краще вказувати на звичайного для нього винуватця - Україну", - зазначила Луазо.

Зазначимо, що праворадикали в Євросоюзі найчастіше активно виступають проти допомоги Україні у війні з Росією та продовжують спроби налагодити відносини з Кремлем.

Теракт під Москвою

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 березня, невідомі увірвалися зі зброєю до торговельного центру "Крокус Сіті хол", коли там було велике скупчення людей. Цивільних почали масово розстрілювати.

Станом на сьогодні відомо про понад 100 загиблих та велику кількість поранених росіян.

Російський диктатор Володимир Путін вже кілька разів заявляв, що до теракту нібито причетна Україна. Він нафантазував, що "підозрювані", яких вдалося затримати, "направлялися у бік українського кордону".

Таку версію вже неодноразово спростували країни Заходу. Зокрема, у Білому домі заявили, що подібні звинувачення - кремлівська пропаганда.

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