Евро уверенно растет: НБУ установил официальный курс на 20 октября

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,43 гривен за евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 октября установлен на таком уровне: 33,4343 гривен за евро (+0,1325 грн). При этом курс евро на 19 октября составляет 33,3018 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 33,45 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,43 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,37 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 октября установлен на таком уровне: 28,3762 гривен за 1 доллар (+0,0113 грн). При этом курс доллара на 19 октября составляет 28,3649 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет пятый день подряд после небольшого снижения.